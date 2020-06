Fathi Belhaj : L’ économie ESS est un vecteur d’employabilité

L’économie sociale et solidaire (ESS), troisième secteur à côté des secteurs public et privé, est un vecteur de développement et d’employabilité, a souligné le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi Fathi Belhaj.

» C’est un secteur qui a un rôle important dans la réduction des taux de la pauvreté, de chômage et de précarité sociale « , a-t-il souligné dans un communiqué.

Belhaj a signalé que le ministère associera les composantes de la société civile dans la réalisation des textes d’application de la loi sur l’économie sociale et solidaire adoptée par le parlement le 17 juin 2020 et ce, à travers l’organisation d’ateliers de travail à la fin de ce mois.

A noter que la loi relative à l’économie sociale et solidaire définit les entreprises qui répondent à cette catégorie économique comme étant toute entreprise soumise à la loi dont notamment les coopératives, les Sociétés Mutuelles de Services Agricoles, les groupements de développement agricole et les sociétés coopératives. Il concerne, également les institutions de microfinance et les sociétés coopératives d’assurance.Elle prévoit également la création d’un organisme public dénommé l’instance tunisienne de l’ESS.