Fathi Laayouni lance son fonds de la Zakat, le PDL indigné

Le maire du Kram Fethi Laayouni défie l’État et lance un fonds de la Zakat. Une initiative qui a provoqué l’indignation du PDL.

Le Parti destourien libre (PDL) a qualifié « d’aberration » la création par le président de la municipalité du Kram d’un fonds de la Zakat et l’affichage de panneaux publicitaires sur la question dans les artères de la ville.

Dans une déclaration rendue publique, dimanche, le PDL a dénoncé « une violation de la Constitution », critiquant le maire du Kram « de vouloir abuser de ses prérogatives dans l’objectif de saper les fondements de l’État civil moderniste ».

Le PDL appelle le ministère de tutelle « à sortir de son silence et à assumer ses responsabilités afin de préserver l’unité de l’État et intervenir d’urgence pour faire barrage à son adoption par d’autres municipalités ».

Pour le PDL, ce comportement constitue un « outrepassement de la loi, de la décision du parlement et de celle des autorités régionales ayant rejeté la résolution du conseil municipal du Kram ».

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a rejeté l’adoption du projet de loi portant création d’un fonds de la Zakat ce qui implique l’absence de tout appui juridique pour sa création, justifie le PDL.

Le maire du Kram, Fethi Layouni a lancé une invitation sur la page officielle de la municipalité pour l’inauguration d’un fonds de la Zakat le 19 mai courant.

Rappelons que la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) a qualifié la création de ce fonds d' »illégale » du fait qu’elle « outrepasse » les attributions des autorités locales en tant qu’autorité à caractère civil.

Pour la LTDH, une telle initiative constitue une « désobéissance » aux institutions de l’Etat et aux pouvoir exécutif et législatif et une « violation flagrante » de la Constitution qui affirme le caractère civil de l’État.