Saied: J’ai une liste de noms de personnes exemptées du paiement des taxes !

Lors de sa visite hier, jeudi 27 juin 2024, à la sous-direction de l’équipement et à la sous-direction de l’hygiène de la municipalité de Tunis, le Président de la République, Kais Saïed, a dénoncé ce qu’il a qualifié de « corruption généralisée au sein des municipalités en Tunisie et l’appropriation des fonds du citoyen ».

Dans ce contexte, il a déclaré : « J’ai une liste de noms de personnes qui sont exemptées du paiement des taxes municipales juste parce qu’elles sont proches de responsables municipaux… les dossiers de corruption de certains responsables seront ouverts et ils seront poursuivis ».

Le chef de l’Etat a souligné que « les partis au sein de l’administration sont le prolongement des lobbies, donc on ne voit que du laxisme, même le choix des espèces végétales dans les rues n’est pas innocent, l’éclairage est absent ou manquant dans certains quartiers de la capitale, et il y a du laxisme dans les services municipaux les plus simples, comme l’obtention d’un acte de naissance, qui est devenu un parcours du combattant en Tunisie ».