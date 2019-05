Feriani promet 30 permis d’exploration d’hydrocarbures en 2019

Le ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Slim Feriani, a affirmé que le nombre de permis d’exploration et de prospection de pétrole et de gaz va atteindre les 30 en 2019, affirmant que 9 nouveaux permis ont été approuvés lors d’un conseil ministériel, en attendant l’accord de l’ARP.

Il a ajouté qu’il est nécessaire d’augmenter les activités dans le domaine de la prospection des hydrocarbures afin d’exploiter toutes les ressources énergétiques en Tunisie, rapporte Mosaïque fm.