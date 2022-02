Ajustement partiel des prix des hydrocarbures

Le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie et le ministère du Commerce et du développement des exportations ont annoncé, lundi, un ajustement partiel des prix de vente au public de certains produits pétroliers, à partir de ce soir à minuit.

Il s’agit d’augmenter de 60 millimes le prix de l’essence sans plomb. Ainsi le nouveau prix sera fixé à 2155 millimes/litre, selon un communiqué conjoint.

Le prix du Gasoil ordinaire sera également augmenté de 50 millimes. Ce qui ramène le nouveau prix à 1655 millimes.

Pour ce qui est du Gasoil sans souffre, le prix connaîtra une hausse de 55 millimes/ litre. Le nouveau prix sera fixé ainsi à 1860 millimes.

Les prix des autres produits pétroliers comme le Gaz de pétrole liquéfié (GPL) demeurent inchangés, précisent les deux ministères.

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gonji, avait récemment indiqué que l’ajustement automatique des prix des hydrocarbures (à la hausse ou à la baisse) est fixé à 3% au lieu de 5% sur toute l’année 2022, affirmant que l’Etat a mis en place des politiques visant à atténuer le déficit énergétique.

Elle avait affirmé aux journalistes que la révision des prix des hydrocarbures va concerner l’essence, l’essence sans plomb et le Gasoil, mais pas les bouteilles de gaz domestique pour préserver le pouvoir d’achat des catégories à revenu limité.