Sfax : Rassemblement de protestation pour dénoncer la détérioration du pouvoir d’achat

Plusieurs citoyens et représentants de la société civile se sont rassemblés à la place « 100 mètres » au centre-ville de Sfax, à l’appel du parti des travailleurs, pour dénoncer la détérioration du pouvoir d’achat et la hausse exorbitante des prix.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Kamel Amroussia, membre du comité central du parti, a appelé les Tunisiens à défendre leurs causes fondamentales à la lumière de la situation financière difficile que traverse le pays.

Il a affirmé que le parti poursuit son militantisme pour préserver la dignité du peuple tunisien, soulignant que la crise que connait actuellement le pays n’est pas forcément politique mais plutôt sociale marquée par une pénurie de certaines marchandises et l’augmentation des prix de produits alimentaires de base et des hydrocarbures.

De son coté, le membre de comité régional du parti des travailleurs à Sfax, Habib Bououini a indiqué que ce mouvement de protestation s’inscrit dans le cadre du souci du parti à défendre le droit du Tunisien à une vie décente, estimant que la situation socioéconomique dans le pays s’est largement détériorée après le 25 juillet dernier et que ce système œuvre pour établir une monarchie et consacrer une dictature ouverte.