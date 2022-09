Ferjaoui conseille Saïed. Le ministre pas l’autre

Ancien Pdg de La Poste de Tunisie, Jawhar Ferjaoui annonce sur LinkedIn désormais occuper le poste de conseiller de Samir Saïed, actuel ministre de la planification. Ses « 26 ans d’expérience dans l’utilisation des TIC comme levier stratégique pour créer de la valeur, construire de nouveaux processus et faciliter la gestion avec une meilleure efficacité, avec une bonne capacité d’adaptation et d’innovation, à concevoir des stratégies digitales innovantes, à mener et piloter des Projets complexes, et à pratiquer la budgétisation axée sur les résultats (RBB) », comme il se présente, lui seront certainement d’une grande utilité pour épauler un ministre qui nourrit de grandes ambitions … pour son pays.

