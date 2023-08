Face à l’accroissement de la demande : Dispositions extra-parlementaires en faveur des investisseurs

Aussi bien les agences de promotion de l’investissement que le ministre de l’Economie et de la planification ont confirmé, tout récemment, un important accroissement de la demande en matière d’investissement en Tunisie, sur le plan national et international.

Aussi, le gouvernement penserait-il à prendre de nouvelles dispositions extra-parlementaires en faveur des investisseurs, sans passer par la voie de l’Assemblée des représentants du peuple, en vacances parlementaires alors que Tunis s’apprête à abriter, en décembre prochain, une Conférence internationale sur l’investissement dans le site tunisien.

Des rencontres interrégionales ou forums régionaux (à l’échelle des districts, soit le nord, le Nord-ouest, le Centre-est, le Centre-ouest, le Sud-est, le Sud-ouest) sont organisés depuis 15 août 2023, sous l’égide du ministère de l’Economie et de la planification, en prévision de ce Forum international, et ce afin de déterminer les avantages comparatifs et compétitifs de chaque région ou district en particulier, en matière d’investissement.

Les autorités cherchent à offrir aux participants à la Conférence internationale sur l’investissement de Tunis, qu’ils soient tunisiens ou des divers autres pays frères et amis, arabes, européens, africains, asiatiques et américains, un nouveau cadre juridique national plus attractif en matière d’investissement.

Non seulement, les IDE (Investissements directs étrangers) ont augmenté en Tunisie en 2023, selon les récents chiffres de l’Agence de promotion des investissements étrangers, FIPA (Foreign Investment Promotion Agency), mais les intentions d’investissements pour la période à venir de la part des investisseurs internationaux ont également progressé, d’après des déclarations faites par le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saied, mercredi dernier 16 août.

Selon les chiffres publiés par la FIPA, mercredi 23 août, les IDE ont augmenté de 17,6% en Tunisie au cours du premier semestre de 2023.

Dans une déclaration accordée mercredi 23 août à l’Agence TAP, le directeur central à l’Agence pour la promotion des investissements étrangers (FIPA), Hatem Soussi a indiqué que le rythme d’évolution des IDE enregistré demeure « acceptable et positif », et témoigne du retour de confiance en le site tunisien.

Et de poursuivre que l’objectif fixé par le ministère de l’Economie et de la planification en coopération avec la FIPA est de rétablir le rythme des flux des IDE vers la Tunisie avant 2019, (avant la covid-19).

« Nous œuvrons à attirer, d’ici la fin de l’année 2023, des investissements internationaux de l’ordre 2800 MD, a-t-il dit, soulignant que les autorités visent à développer les investissements en Tunisie dans 6 secteurs prioritaires, à savoir les composants automobiles et aéronautiques, le développement des programmations informatiques, les industries pharmaceutique, alimentaire et textile technique.

La Tunisie œuvre à attitrer annuellement, à partir de l’année 2026, des IDE de l’ordre de 4 milliards de dinars.

Capitales économiques régionales

Intervenant au 3e forum régional pour l’impulsion de l’investissement dans les gouvernorats du Centre-ouest, tenu mardi 22 août 2023 , à Sbeitla (gouvernorat de Kasserine), le ministre de l’Economie et de la planification a notamment souligné que le district du Centre-ouest (gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan) présente plusieurs avantages comparatifs, citant à titre d’exemple les tourismes écologique, de santé et culturel, outre les avantages comparatifs que présentent le système laitier, la production de légumes et de céréales, les industries agroalimentaires et les matériaux de construction.

Il a noté que l’objectif des forums régionaux est de booster l’investissement et d’identifier les avantages de chaque région.

« Chaque région dispose d’un avantage, même en termes de législation et de procédures. Nous devrons, parfois, nous adapter aux spécificités de ces régions qui n’ont pas bénéficié du développement et des investissements publics », a-t-il dit.

Le ministre a rappelé que le secteur privé, moteur de la croissance, n’a pas investi dans les régions de l’intérieur, affirmant la nécessité de discuter avec les représentants du secteur privé, les responsables et les acteurs économiques afin de comprendre les causes de cette désaffection.

« Nous sommes déterminés à créer des chaînes de valeur attractives pour les investisseurs dans les régions de l’intérieur, faciliter les procédures administratives et bureaucratiques, revoir la loi sur l’investissement et intensifier l’accompagnement des investisseurs au cours des premières années de la création de leurs projets, pour améliorer le climat de l’investissement dans les régions de l’intérieur », a indiqué Saied.

« Nous nous sommes engagés à œuvrer pour transformer toute région disposant d’avantages comparatifs dans une activité ou un domaine, en une capitale nationale dans ce secteur précis » .

Le ministre a souligné, par ailleurs, la nécessité de développer les chaînes de valeur et de se baser sur la science, la technologie et l’innovation dans tous les secteurs, y compris les secteurs traditionnels. Il a fait savoir que les mesures pouvant être prises sur une décennie, ont été identifiées en vue d’évoluer vers une économie du savoir.

