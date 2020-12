Fermeture de la route locale n°565 à Mornag, du 4 au 13 décembre 2020

Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure a annoncé dans un communiqué, publié jeudi, à Tunis, la fermeture de la route locale n°565, située entre le point kilométrique 500+7, dans la région de Rissala Mornag et le point kilométrique 700+9, pour tous types de véhicules à partir du vendredi 4 décembre 2020 jusqu’au dimanche 13 décembre 2020.

Cette fermeture est due aux travaux de maintenance de l’ouvrage hydraulique au niveau d’Oued El Kerd sur la route locale n° 565 au niveau du point kilométrique 058+9.

Les usagers de cette route allant vers la région Ahmed Zayed et Djbel Ressas, peuvent passer par le circuit Sidid Makhlouf à Nouiji. Pour ceux qui se dirigent vers Mornag et Grombalia, ils peuvent passer par les circuits Alelgua Hwemed.

Les usagers de cette route sont appelés à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires, tout en respectant les signalisations routières installées à cet effet.