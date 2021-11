Fethi Nouri part à la retraite, et Moez Laabidi le remplace au CA de la BCT

Le 15 novembre 2021, la BCT prenait acte du départ à la retraite de l’éminent universitaire et économiste Fethi Nouri, et le remplace, par un non moins éminent économiste et expert financier Moez Laabidi en tant que membre du Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie.

- Publicité-

Nouri qui était professeur universitaire en sciences économiques et financières, part à la retraite, mais reste actif sur les réseaux sociaux et les plateaux TV et Radios, nationaux et internationaux, et contribue toujours à la diffusion et la vulgarisation d’une meilleure information financière, et même pétrolière, Nouri étant aussi un grand connaisseur du secteur. Il est remplacé au CA de l’institut tunisien d’émission par un autre professeur d’économie, par ailleurs aussi Directeur de recherche à l’EAS (Economie appliquée & Simulation) Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia, Université de Monastir, et dont la thèse de Doctorat à Sophia-Antipolis traitait des « Techniques des marchés financiers : gestion des risques sur les marchés dérivés »,