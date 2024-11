Fin en Tunisie de l’exercice Phoenix Express 2024 axé sur la sécurité maritime en Méditerranée

Le rideau est tombé sur l’exercice Phoenix Express organisé par la 6e flotte américaine et les forces navales tunisiennes. C’était au cours d’une cérémonie marquant la clôture de cet exercice de cette année qui s’est déroulé en Tunisie, dont l’entraînement a eu lieu dans le sud de la mer Méditerranée et dans les eaux territoriales des pays nord-africains participants. Des membres de l’U.S. Navy, de l’U.S. Marine Corps, de l’U.S. Coast Guard et de l’U.S. Army ont travaillé aux côtés d’alliés et de partenaires africains et européens pour intégrer l’utilisation du centre de communication multinational (MNCC), améliorant ainsi les communications entre les forces maritimes d’Europe, d’Afrique du Nord et des États-Unis, souligne la Sixième Flotte US.

Cet exercice de 12 jours a réuni des forces maritimes nord-africaines, européennes et américaines dans le cadre d’un réseau mondial de forces de sécurité maritime afin d’améliorer la coopération et l’expertise dans les opérations de sécurité maritime dans le sud de la mer Méditerranée.

« Phoenix Express est l’un des moyens les plus importants de collaboration entre nos nations », a déclaré le vice-amiral J.T. Anderson, commandant de la 6e flotte américaine. « Il est essentiel d’améliorer la coopération régionale, la connaissance du domaine maritime, le partage d’informations et l’expertise tactique avec nos alliés et les nations partenaires pour lutter contre les activités illicites en mer en Afrique du Nord et dans le sud de la Méditerranée.

Phoenix Express vise à accroître les capacités et l’interopérabilité des opérations de sécurité maritime terrestres et maritimes. L’utilisation du MNCC et du centre d’opérations maritimes vise à améliorer les communications avec les Alliés et les pays partenaires participants. Les exercices d’embarquement, de plongée et de recherche et sauvetage ont permis aux pays participants de partager des informations, d’affiner les tactiques et d’améliorer les techniques afin de renforcer la sécurité maritime dans la région.

« La Tunisie est honorée d’accueillir Phoenix Express 2024 », a déclaré le commodore Noureddine Chakroun, sous-chef d’état-major de la marine tunisienne chargé des opérations. « Notre emplacement stratégique en Méditerranée nous a permis de faciliter les opérations multinationales qui répondent à des objectifs de sécurité partagés en relevant collectivement les défis de la sécurité maritime. »

Les pays participants étaient l’Algérie, la Belgique, la Géorgie, l’Italie, la Libye, Malte, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Tunisie, la Turquie et les États-Unis.

Phoenix Express est l’un des trois exercices maritimes régionaux menés par les forces navales américaines en Afrique et facilités par le commandant de la sixième flotte américaine, dans le cadre d’une stratégie globale visant à offrir des possibilités de collaboration aux forces africaines et aux partenaires internationaux afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité maritime.

Le commandant de la sixième flotte américaine, dont le quartier général se trouve à Naples, en Italie, mène l’ensemble des opérations interarmées et navales, souvent de concert avec des partenaires alliés et interagences, afin de promouvoir les intérêts nationaux, la sécurité et la stabilité des États-Unis en Europe et en Afrique.

De nouvelles capacités apportées à exercice naval

Les Marines, issus de la compagnie de neutralisation des explosifs et munitions, du 8e bataillon de soutien du génie, du 2e groupe logistique des Marines (8th ESB EOD) et du bataillon d’état-major et de service, du 2e groupe logistique des Marines (H&S Battalion, 2nd MLG), ont introduit une série de techniques de lutte contre les armes de destruction massive, notamment l’identification et la manipulation des armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), les brèches mécaniques et thermiques et l’exploitation des sites sensibles, révèle la Sixième Flotte.

Les marines de la 8e ESB EOD et de la 2e MLG ont également travaillé aux côtés de membres des garde-côtes américains pour mener des exercices de visite, d’embarquement, de fouille et de saisie (VBSS) avec les alliés et les nations partenaires pendant les dix jours de l’exercice.

« Chacun de ces ensembles de compétences est essentiel aux opérations globales de visite, d’arraisonnement, de fouille et de saisie menées par les garde-côtes américains », a déclaré l’adjudant-chef Nick Confortini, officier responsable du détachement du corps des marines pour Phoenix Express. « Ces formations constituent un aspect important des opérations globales de sécurité maritime. L’échange d’informations auquel nous avons procédé au cours de ces dix derniers jours a non seulement amélioré notre coopération avec nos alliés et partenaires, mais aussi nos capacités conjointes ».

La formation CBRN permet aux États-Unis et à leurs partenaires et alliés d’avoir la capacité de répondre aux incidents CBRN et de rétablir rapidement les opérations normales si un tel incident se produit.