Financement européen du projet ELMED

Radio Diwan FM rapporte vendredi 9 décembre, en se référant à un communiqué du ministère des affaires étrangères, publié jeudi soir 8 décembre, que l’Union européenne a approuvé l’octroi d’un prêt d’un montant de 307,6 millions euro pour financer le projet de raccordement électrique via la mer méditerranée entre la Tunisie et l’Italie et connu sous le nom de projet ELMED.

Le ministère s’est félicité de cette action qui vient couronner des efforts incessants et des négociations entre les partenaires, avec la participation des diverses parties nationales concernées.

Le projet doit permettre à la Tunisie de satisfaire ses besoins en énergie, et favoriser la transition énergétique vers les énergies renouvelables dans le cadre de la complémentarité avec l’Europe.