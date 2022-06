Fitch confirme la note de Tunis Re avec perspective stable

L’agence de notation Fitch Ratings a confirmé la note de solidité financière de la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Re) en tant qu’assureur national (IFS national) à ‘AA(tun)’. Les perspectives de notation sont stables.

L’agence a expliqué que Tunis Re est le premier réassureur de Tunisie et a une présence internationale croissante (53% des primes brutes émises). Son rôle stratégique au sein de l’économie tunisienne est soutenu par les liens étroits qu’il entretient avec ses cédantes, ses rétrocessionnaires et l’Etat tunisien (CCC).

« Notre évaluation du profil d’activité de la société est limitée par un mix d’activités modérément diversifié et un potentiel limité d’expansion dans des activités internationales de qualité », a déclaré Fitch dans un communiqué.

Elle a ajouté que la société est fortement exposée au risque systémique car la plupart de ses actifs sont nationaux. Le ratio d’actifs risqués (RAR) calculé par Fitch a augmenté à 223% à la fin de 2021 (2020 : 193%), en raison de la dégradation de la note de défaut émetteur (IDR) de la Tunisie en mars 2022.

« La majeure partie du bilan de Tunis Re est exposée au risque de change à travers ses activités commerciales de plus en plus orientées vers les marchés internationaux, l’utilisation active de la rétrocession internationale et un décalage de devises non couvert entre les actifs et les passifs. »

Fitch estime que les bénéfices de Tunis Re sont solides pour la notation, soutenus par une rentabilité technique saine et en amélioration. Son ratio combiné (CR) a atteint 92,5% en 2021 (2020 : 96,9%) et s’est établi en moyenne à 96,3% au cours des trois dernières années. Le rendement des capitaux propres (ROE), tel que calculé par Fitch, s’est amélioré pour atteindre 7,7% en 2021 (2020 : 6,9%) et soutient la notation.

L’agence de notation a déclaré qu’elle s’attendait à ce que la solide expertise de Tunis Re en matière de souscription, sa bonne gestion des risques et sa rétrocession efficace soutiennent les bénéfices.

Fitch a également souligné qu’elle considére les pratiques de rétrocession de Tunis Re comme efficaces et positives pour la notation.

« Tunis Re a développé des liens commerciaux solides avec des réassureurs internationaux bien notés. Le taux de rétention a augmenté lors des renouvellements 2021/2022, principalement pour la réassurance non proportionnelle, tandis que l’exposition au risque de catastrophe est restée largement rétrocédée. »