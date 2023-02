Le réassureur qui est beaucoup mieux noté que le pays. C’est Tunis-Re

Fitch Ratings a confirmé la note de solidité financière (IFS) de la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Re) à ‘AA(tun)’ avec perspective stable.

Cette IFS, l’agence l’a expliquée par la forte solvabilité de Tunis Re qui ne se ressent pas de la dégradation récente de la note souveraine de la Tunisie à CCC+, laquelle, précise Fitch, « ne modifie pas notre opinion sur le risque de crédit de Tunis Re par rapport aux autres acteurs du marché local ».

L’Agence de rating cite 4 facteurs déterminant à l’appui de sa notation :

D’abord la position dominante sur le marché local. Tunis Re est le premier réassureur de Tunisie et a une présence internationale croissante (53% des primes brutes émises en 2021). Son rôle économique stratégique en Tunisie est sous-tendu par les liens étroits qu’il entretient avec ses cédants, ses rétrocessionnaires et l’État tunisien. L’évaluation par Fitch du profil commercial de la société est limitée par un mix d’activités modérément diversifié et un potentiel limité d’expansion dans des activités internationales de bonne qualité.

Risque élevé lié aux actifs nationaux : la compagnie est fortement exposée au risque systémique car la plupart de ses actifs sont nationaux. Le ratio d’actifs risqués calculé par Fitch était de 223% à la fin de 2021. La majeure partie du bilan de Tunis Re est exposée au risque de change en raison de ses activités commerciales qui sont de plus en plus orientées vers les marchés internationaux, de l’utilisation active de la rétrocession internationale et d’une asymétrie de devises non couverte entre les actifs et les passifs.

Capital adéquat : La capitalisation de Tunis Re, telle que mesurée par le modèle de capital basé sur les facteurs (FBM) de Prism de Fitch, était » adéquate » à la fin de 2021, ce qui conforte la notation. Le modèle interne de capital basé sur le risque de Tunis Re, qui est conforme aux normes Solvabilité II et a été revu par un auditeur international indépendant, présentait une marge de solvabilité confortable à la fin 2021.

Forte rentabilité : Fitch estime que les bénéfices de Tunis Re sont forts pour la notation, soutenus par une solide rentabilité technique. Tunis Re a fait état d’un ratio de pertes nettes 2022 (défini comme le rapport entre les charges de sinistres nettes et les primes acquises nettes) globalement stable par rapport à 2021, malgré l’impact de l’inflation et des effets de change dus à la hausse du dollar. Son ratio combiné a atteint 92,5% en 2021 et s’est établi en moyenne à 96,3% sur la période 2021-2019. « Nous pensons que la solide expertise de Tunis Re en matière de souscription, sa bonne gestion des risques et sa rétrocession efficace soutiendront les bénéfices », explique Fitch.

Sensibilités de la notation

L’agence de rating évoque ensuite les facteurs qui pourraient, individuellement ou collectivement, conduire à une action/un relèvement de notation positif. Les voici:

– Des améliorations significatives du profil de risque commercial de Tunis Re, qui pourraient résulter d’une part croissante d’affaires de bonne qualité dans des pays mieux notés que la Tunisie.

Facteurs qui pourraient, individuellement ou collectivement, conduire à une action/un abaissement de la notation négative :

– Détérioration importante du profil de risque commercial de l’entreprise, qui pourrait résulter d’une présence commerciale croissante sur des marchés à haut risque.

– Preuve d’une détérioration significative de la politique et du programme de rétrocession de la compagnie.