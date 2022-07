Fitch rating donne son avis sur le referendum et y trouve du bon!

« La nouvelle constitution a été approuvée par les électeurs lors d’un référendum le 25 juillet sans troubles sociaux, bien qu’avec un faible taux de participation. Il réaffirme des droits distincts pour les citoyens, les partis politiques et les syndicats, tout en augmentant les pouvoirs présidentiels sur le processus législatif et judiciaire. Cela devrait renforcer la capacité du président à faire passer son programme législatif, au prix d’une érosion des freins et contrepoids au sein du système politique du pays ». C’est ce que pense l’agence de notation « Fitch Ratings », dans une nouvelle analyse sur la Tunisie. Et dire que le chef de tout l’Etat tunisien traitait ce genre d’institutions, il y a quelques mois de « أمك صنافة», un genre de « Madame Soleil » à la tunisienne.

