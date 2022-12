Fitch Rating l’affirme : Des crédits de 3,1 Mds USD, en négociation avec les Saoudiens, et le CCG notamment

Selon l’agence de notation FitchRatings qui cite à ce propos les autorités tunisiennes, « un financement d’environ 1,3 milliard de dollars de l’Arabie saoudite, d’Abu Dhabi et d’Afreximbank est au stade final des négociations, ce qui, avec le premier versement du FMI, comblerait le déficit de financement pour 2022 ». Selon la même source, « la Tunisie négocie un autre financement de 1,8 milliard de dollars, principalement du CCG, en plus des décaissements prévus du FMI, des créanciers multilatéraux et bilatéraux occidentaux (environ 2,4 milliards de dollars) ». Le tout devrait mettre 10,110 Milliards DT à la disposition de la Tunisie, sans compter les 6,196 Mds DT du FMI lorsqu’il deviendront déboursables.

