Foot – CAF: Ahmad Ahmad annonce sa candidature pour un nouveau mandat

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad, a annoncé mercredi sa candidature pour un second mandat à la tête de l’instance africaine dont l’assemblée générale élective aura lieu le 12 mars prochain à Rabat (Maroc).

« La CAF a beaucoup changé depuis 4 ans. Je suis fier du travail accompli par mon équipe. Qu’elle soit remerciée, ainsi que les soutiens du football en Afrique et au-delà. Après réflexion et consultation, j’ai décidé de me représenter », a écrit le patron de la CAF sur son compte Twitter.

De son côté, la Fédération malgache de football a annoncé, dans un communiqué, la candidature d’Ahmad Ahmad pour un nouveau mandat. « La Confédération africaine de football a officiellement enregistré la candidature présentée par la Fédération malgache de football (FMF) pour la prochaine élection du président de l’organisme continental. Ahmad Ahmad, actuel président de la CAF et ancien président de la Fédération malgache de football, a été désigné ».

Elu le 16 mars 2017 à Addis-Abeba (Ethiopie), Ahmad Ahmad arrive bientôt au terme de son premier mandat. Il avait, pour rappel, battu Issa Hayatou (34 voix contre 20), qui dirigeait l’organisation depuis 1988.

Le Tunisien Tarek Bouchamaoui, membre du comité exécutif de la CAF, avait confirmé sa candidature à la présidence dans une lettre adressée ce mois-ci à la Fédération tunisienne de football mais n’a pas encore soumis de candidature officielle.

Selon BBC Afrique, Ahmad Ahmad a reçu le soutien de 46 des 54 associations de football du continent pour briguer un second mandat lors des prochaines élections.

L’instance dirigeante du football africain dévoilera les noms des candidats le 11 janvier 2021 sur son site officiel.