Foot-Coupe de Tunisie 2022-2023: Le C Africain, l’O Béja et le S Tunisien en demies

Le Club africain, l’Olympique de Béjà et le Stade tunisien se sont qualifiés pour les demi-finales de la coupe de Tunisie 2022-2023 à la faveur de leurs succès en quarts de la compétition, disputés ce dimanche, aux dépens respectivement du SA Manzel Bourguiba (1-0), du CS Sfaxien 2-2 (4-2 aux TAB) et de l’ES Métlaoui (2-1).

La date de l’ultime match des quarts opposant l’Espérance ST et le CA Bizertin sera désignée ultérieurement en raison des engagements africains de l’Espérance.

Voici les résultats partiels des quarts de finale de la coupe de Tunisie de football 2022-2023 « édition Hédi Cheker », disputés dimanche 26 février:



Dimanche 26 février:

A Manzel Bourguiba:

SA MAnzel Bourguiba – Club Africain 0-1



A Sfax:

CS Sfaxien – O Béja 2-2 (2-4 aux TAB)



Stade à déterminer:

Stade Tunisien – ES Métlaoui 2-1



Date à déterminer:

A Radès:

Espérance ST – CA Bizertin