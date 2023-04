Foot- Coupe de Tunisie, (Edition Hedi Chaker) – Le programme des demi-finales

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Tunisie de football pour la saison sportive 2022-2023, (Edition Hedi Chaker), qui s’est déroulé mardi soir lors de l’émission sportive » Souaia Sport » sur Hannibal TV, a mis le Club africain face à l’Olympique de Beja d’une part, et le club qualifie du match entre l’Espérance et le Club athlétique Bizertin ,face au stade tunisien, d’autre part.

Les matchs des demi-finales auront lieu les 12 et 13 avril, avec l’aide de l’Assistance à l’arbitrage vidéo (VAR) .

A noter que le dernier match comptant pour les quarts de finale de la coupe aura lieu mercredi , entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club athlétique Bizertin, au stade Hammadi Agrebi de Radès .

Le programme des demi-finales.

Club Africain – Olympique de Béja

Le club qualifie du match( Espérance Sportive – Club Bizerte) / Stade Tunisien