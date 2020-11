Foot – Le coup d’envoi de la L1 le 22 novembre, celui de la L2 reporté au 13 décembre

Le bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football (FTF) a confirmé, vendredi, la date du démarrage du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, programmée le 22 novembre courant.

- Publicité-

La FTF a, par ailleurs, reporté le coup d’envoi du championnat de la Ligue 2 au 13 décembre prochain.

Il a été également convenu de reporter le début du championnat Amateur niveaux 1 et 2 au mois de janvier 2021, et d’organiser la compétition soit en une seule phase (aller simple) sur des terrains neutres ou sous forme de mini-championnats, selon la situation sanitaire, et en coordination avec les parties concernées, précise la FTF.