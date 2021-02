Foot – Ligue 1: Maher Hannachi signe pour le Stade Tunisien

Le joueur Maher Hannachi a signé avec le Stade Tunisien un contrat de six mois renouvelable un an, a annoncé le club, vendredi, sur sa page officielle facebook.

Hannachi avait évolué au sein de l’Etoile du Sahel, de l’US Monastir et du CS Sfaxien ainsi que dans l’équipe saoudienne d’Ohod.

L’équipe du Bardo qui occupe la 8e place du tableau avec 14 points (-1 match) est actuellement en stage de préparation à Sousse en prévision de la phase retour du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.