Football-Fraude fiscale : le Benfica Lisbonne et son président mis en examen

Des médias portugais ont rapporté mardi que

le président du Benfica Lisbonne, Luis Filipe Vieira, la société qui gère

le club et celle qui détient son stade ont été mis en examen par la

justice, pour fraude fiscale.

Des informations confirmée par le Parquet général de la République, selon

lequel » il existence bel et bien une enquête (…) portant sur des faits

susceptibles de constituer un délit de fraude fiscale », ajoutant que dans

le cadre cette enquête, « trois entités ont été mises en examen : une

personne et deux sociétés », a détaillé une porte-parole du ministère

public, sans divulguer leur identité ou leurs noms.

Selon une information dévoilée par le quotidien sportif A Bola et

confirmée ensuite par plusieurs médias portugais, l’affaire porterait sur

des paiements d’un montant de 1,8 million d’euros, versés en 2018 à un

prestataire informatique, pour des services qui n’auraient jamais été

rendus.

Toujours selon la presse locale, Luis Filipe Vieira aurait été entendu par

la justice mardi matin, mais le porte-parole du club s’est refusé tout

commentaire à ce propos.