Formation continue : Démarrage de la phase expérimentale de l’instauration du label de qualité

Le Centre national de Formation Continue et de Promotion Professionnelle (CNFCPP) a entamé, en coopération avec l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI), la phase expérimentale pour l’instauration du label de qualité en matière de formation continue au profit d’un échantillon limité d’institutions pilotes, et ce, pour l’obtention des certifications dans ce domaine, selon un communiqué publié, jeudi, par le CNFCPP.

Cette expérience sera ultérieurement généralisée auprès des institutions économiques publiques et privées, en vue d’instaurer le label de qualité dans le domaine de la formation continue, indique la même source.

Le label de qualité en formation continue, vise à assurer la qualité du système de formation professionnelle, en conformité avec les exigences du développement des compétences au sein des institutions, à répondre aux besoins réels de l’institution et à y élaborer des plans de formation qui soient en accord avec sa stratégie et ses projets.

Il s’agit également de cultiver une culture de la formation continue au sein des institutions et à rationaliser les ressources publiques allouées, ainsi qu’à profiter pleinement de l’expertise et du soutien du CNFCPP, ajoute la même source.

Le label de qualité en formation continue est attribué à chaque institution qui met à la disposition de ses salariés, une activité formative et qui aspire à être en adéquation avec les exigences des normes de qualité en formation continue.

