Tunisie-Suisse: Accord de coopération dans le domaine de la formation touristique

La Fédération Tunisienne d’Hôtellerie (FTH) et l’organisation Swiss Contact ont signé, vendredi à Tunis, un accord de coopération, qui vise à instaurer une nouvelle approche du travail dans le domaine de la formation professionnelle.

L’objectif est d’améliorer l’employabilité des jeunes et leur insertion professionnelle dans le domaine touristique, à travers la généralisation progressive de la formation certifiée (par les deux secteurs public et privé) dans les différents métiers du secteur, et en œuvrant à répondre aux besoins des établissements hôteliers.

A cette occasion, la présidente de la FTH, Dorra Miled, a indiqué que la Fédération s’emploie à offrir une formation professionnelle adéquate aux jeunes chômeurs, malgré les difficultés rencontrées par les propriétaires d’unités hôtelières, surtout avec la régression des indicateurs touristiques, durant les deux dernières années, en raison de la propagation de la pandémie.

Elle a fait état, aussi, du manque de la main-d’œuvre compétente dans le domaine, bien que les hôtels aient toujours besoin de nouvelles compétences.

« C’est ainsi que l’accord a été conçu à dessein d’améliorer les services hôteliers présentés aux touristes tunisiens et étrangers », a indiqué Miled, ajoutant que l’accord s’inscrit dans le cadre du projet de formation Takween, financé par le programme de Coopération tuniso-suisse.