Formation professionnelle: Examen du partenariat public-privé

Le développement du partenariat entre les secteurs public et privé et le rôle dévolu aux structures privées dans la promotion du système national de formation professionnelle ont été au centre d’une réunion tenue, lundi, entre le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi et le président du groupement national des structures privées de formation, Néji Arous.

Cité dans un communiqué du ministère, Nsibi a mis l’accent sur l’importance de la formation professionnelle privée dans l’identification des nouvelles opportunités d’emploi, la promotion des ressources humaines et le développement des compétences.

De son côté, le président du groupement national des structures privées de formation a présenté un bilan des activités-clés de son organisme au cours de la période écoulée, passant en revue une série de propositions et de recommandations visant à booster les domaines de partenariat et de coopération dans ce secteur.