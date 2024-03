Vers le renforcement du partenariat entre la Tunisie et le Royaume Uni dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle.

L’ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie, Helen Winterton, a souligné mardi que son pays appuie les efforts de la Tunisie visant à développer les programmes pédagogiques notamment à travers le renforcement des capacités en langue anglaise et en soft skills dans les établissements éducatifs. Lors d’un entretien tenu avec le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhieb, l’ambassadrice a indiqué que le Royaume Uni veillera, au cours de la prochaine période, à élargir le champ d’intervention de son programme de partenariat afin de cibler les écoles de la deuxième chance et les centres de formation professionnelle outre l’appui des programmes d’autonomisation économique notamment à travers le partenariat avec la Banque africaine de développement. Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, l’entretien entre les deux parties a été consacré au suivi des programmes de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle. S’exprimant à cette occasion, Lotfi Dhieb a salué le niveau du partenariat avec le Royaume Uni dans tous les domaines passant en revue les axes prioritaires de son département notamment en ce qui concerne l’amélioration de l’employabilité des demandeurs d’emploi, en particulier des diplômés du supérieur et de la formation professionnelle. Il a, dans ce contexte, mis l’accent sur l’importance de renforcer le partenariat bilatéral dans le domaine de l’entrepreneuriat privé et l’accompagnement des jeunes promoteurs outre le renforcement de l’attractivité de la formation professionnelle afin d’attirer le maximum de décrocheurs et renforcer leurs capacités pour qu’ils puissent intégrer facilement le marché de l’emploi national ou international. Le ministre a, en outre, indiqué que la création de l’école de la deuxième chance dans le gouvernorat de Kairouan, qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la Tunisie, le Royaume Uni et l’UNICEF, est un acquis qualitatif visant à réintégrer les décrocheurs dans le système de formation soulignant l’importance de renforcer les capacités des demandeurs d’emploi en langues et en soft skills et d’unifier les interventions dans ce domaine.

