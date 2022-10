Formation professionnelle : Vers la mise en place d’un système d’information unifié pour une meilleure gestion du secteur privé

Un système d’information unifié sera mis en place, au cours de l’année prochaine, au profit du secteur de la formation professionnelle privé, a annoncé le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Dans un communiqué publié mercredi sur sa page officielle à l’issue d’une réunion tenue au siège du département, le ministère indique que plus de 27 services dédiés aux étudiants de la formation professionnelle seront digitalisés comme l’homologation et la certification des diplômes outre le suivi du travail des structures privées de la formation professionnelle.

A cette occasion, Nasreddine Ncibi, ministre de l’emploi et de la formation professionnelle a souligné que ce projet s’inscrit dans le cadre du partenariat avec l’office français d’immigration et d’intégration (OFII) et l’Union Européenne et vise à assurer une bonne gouvernance du secteur privé de la formation professionnelle afin de l’adapter aux exigences des différents intervenants.

« Il s’agit, en outre, de digitaliser les services afin de réduire les délais et ce, conformément aux normes internationales », a-t-il dit soulignant l’importance de promouvoir le secteur de la formation professionnelle considéré comme étant le meilleur moyen de réaliser le développement dans plusieurs pays avancés.

Pour leur part, Aude Galli, chargée du dossier de la migration au sein de la délégation de l’UE en Tunisie et Sophie Kapusciak, directrice de l’OFII en Tunisie ont souligné leur disposition à renforcer le partenariat dans ce secteur qui occupe un rôle central dans la promotion du développement et de l’emploi.