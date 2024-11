Emploi : La part belle sera faite à la formation professionnelle

Avec un taux de chômage qui hypothèque lourdement les perspectives de l’emploi pour des centaines de milliers de jeunes qui arrivent annuellement sur le marché, il est devenu plus que crucial de repenser les mécanismes en place, voire la vision qui préside à ce compartiment essential de l’activité économique et sociale.

Le ministère en charge de l’emploi et de la formation professionnelle semblé décidé à s’engager sur cette voie , d’abord par l’augmentation des crédit qui lui sont alloués pour l’année 2025, que le budget estimé à 1015.350 millions de dinars, contre 999.589 millions de dinars au cours de l’année 2024, enregistrant une hausse de 1,58%.

Le Département a dégagé un budget de 470.989 millions de dinars pour les programmes de la formation professionnelle, soit un taux de 46,3 pc de la totalité du budget du ministère. Un montant de 379.829 millions de dinars a été consacré aux programmes destinés à l’emploi et permettra de financer les programmes de l’emploi, du travail indépendant et de poursuivre l’aménagement et la construction des bureaux de l’emploi.

Le programme de renforcement des initiatives privés, lui, accapare 134.500 du budget du ministère de l’emploi pour l’année 2025 en vue d’instaurer de nouveaux schémas de développement basés essentiellement sur les sociétés communautaires, a souligné le ministre, relevant que ces entreprises constituent « un levier pour le développement et l’emploi » et « un projet national » qui répond aux défis de l’emploi et du développement dans les régions.

Une enveloppe de 20 millions de dinars sera allouée au financement des sociétés communautaires. Une deuxième ligne de crédit, d’une valeur de 10 millions de dinars sera consacrée aux sociétés communautaires à la Caisse nationale de sécurité sociale, outre l’augmentation du financement de ces entreprises qui passera à 1 million de dinars, contre 300 mille dinars auparavant.

Diffuser la culture de l’initiative

Le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaouad a assuré , en défendant le budget de son Département à l’ARP, qu’au cours de l’année prochaine, il s’emploiera à moderniser les équipements, diversifier la formation, garantir l’égalité des chances et renforcer la compétitivité des entreprises économiques à travers la diffusion de la culture de l’initiative individuelle et collective, outre l’accompagnement des petites et des moyennes entreprises et les sociétés communautaires de manière à faciliter l’accès aux sources de financement et l’inclusion économique des catégories à faible revenu.

Il a précisé qu’une ligne de crédit d’une valeur de 20 millions de dinars sera consacrée à l’octroi de crédits à moyen et à long terme au profit des petites et moyennes entreprises, outre le financement des besoins de gestion et d’exploitation avec des conditions avantageuses.

Chaouad a affirmé que le budget du ministère pour l’année 2025 encourage l’inclusion financière et économique des catégories vulnérable et à revenu limité pour le lancement de projets, annonçant qu’une ligne de crédit sera consacrée à l’octroi de crédits sans intérêts pour le financement des activités économiques en plus d’une ligne de crédit de 5 millions de dinars pour l’octroi de crédits sans intérêt pour le financement des activités dans tous les secteurs économiques en vue de favoriser l’intégration économique des personnes handicapées.

Chaouad a souligné que le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser l’intégration économique et le développement économique, outre la contribution à la réalisation du développement durable pour répondre aux besoins du marché de l’emploi et de la main d’œuvre spécialisée et réduire le chômage.

Il a conclut que le cadre législatif du système de la formation professionnelle sera révisé dans le cadre d’une vision globale visant à renforcer les ressources humaines notamment, après la publication de la loi portant organisation du conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement.