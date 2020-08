Foule immense à Washington contre le racisme

Des milliers de personnes se sont rassemblées ce vendredi 28 août au cœur de Washington pour réclamer la fin des violences policières contre les Afro-américains après une série de meurtres et bavures qui ont rouvert des plaies dans le pays.

57 ans jour pour jour après l’emblématique discours du leader de la lutte pour les droits civiques Martin Luther King, “I have a dream”, les Américains étaient invités à marcher à nouveau sur la capitale fédérale pour réclamer l’égalité.

Pendant cette manifestation, le fils de Martin Luther King a prononcé un discours où il rappelle celui de son père, “Aujourd’hui, nous commémorons la marche sur Washington pour l’emploi et la liberté en 1963 où mon père a prononcé son rêve. […] Aujourd’hui, nous nous battons encore pour la justice.”

Intitulée “Enlevez votre genou de nos cous”, la manifestation fait référence à George Floyd, un Afro-américain asphyxié par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis, dont la mort a déclenché un mouvement de protestation inédit depuis des décennies aux États-Unis.