France: Le PIB a progressé de 0,3% au 2ème trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) de la France a progressé de 0,3% au deuxième trimestre, soutenu par le commerce extérieur et un léger rebond des investissements des entreprises tandis que la consommation des ménages est restée stable, a indiqué mardi l’Insee.

Cette première estimation du PIB entre avril et juin par l’Institut national de la statistique est conforme à sa prévision et identique au taux de croissance de 0,3% enregistré au premier trimestre (revu en hausse de 0,1 point).

Au printemps, marqué en fin de période par la convocation d’élections législatives anticipées et le début d’un blocage politique, l’activité a bénéficié de la contribution positive du commerce extérieur qui a progressé de 0,2%, a détaillé l’Insee.

Les exportations sont restées dynamiques, portées notamment par la livraison d’un nouveau navire.

Après s’être inscrits dans le rouge sur les deux trimestres précédents, les investissements des entreprises sont repassés en territoire positif, avec une légère hausse de 0,1%. Ils ont été tirés par une accélération des investissements dans les services, lesquels ont contrebalancé la poursuite du recul pour les produits manufacturés.

