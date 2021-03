France: Les enchères s’enflamment pour le bitcoin

Le premier lot de bitcoins mis aux enchères en France ce 17 mars 2021 a été vendu bien plus cher que son cours actuel, comme le détaille Les Echos. Valorisé 5 180 euros (pour 0,11 bitcoin), il a été vendu pour… 26 800 euros, soit cinq fois plus. Son prix de départ était fixé à 2 500 euros.

Les enchères ont rapidement grimpé. « Je pense que je n’ai pas été claire sur la désignation du lot « , a déclaré la commissaire-priseuse qui a décidé de recommencer les enchères, imaginant que les acheteurs pensaient acquérir 1 bitcoin (qui vaut actuellement 47 000 euros), et non 0,11 bitcoin. Le message n’est pas passé puisque les enchères ont de nouveau grimpé pour se terminer à 26 800 euros. La vente a été réalisée. Les enchères suivantes ont été plus raisonnables.

Au total, 611 bitcoins sont mis en vente ce 17 mars 2021, une première en France. Ce lot de cryptomonnaies a été saisi par le ministère de la Justice et l’Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), dans le cadre d’une affaire de cybercriminalité non communiquée.