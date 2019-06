France : Une canicule qui rappelle 2003 et ses 15 000 décès

La France devra faire face cette semaine à une montée des températures, au-delà-des 40°C dans certains endroits. C’est “une canicule d’une précocité sans précédent” qui vient du Maghreb et de l’Espagne et qui agite le spectre de la vague de chaleur de 2003 laquelle avait causé 15 000 décès, dont la plupart des personnes âgées.

Paris, les départements environnants et la Seine-et-Marne ont été placés en alerte canicule niveau “orange” dimanche 23 juin 2019, d’après Météo-France, et d’autres départements suivent ce lundi.

“C’est une canicule sans précédent de par sa précocité pour un mois de juin, et ce depuis 1947“, a confié à l’AFP Emmanuel Demaël, prévisionniste à Météo-France.

Selon lui, il faut s’attendre à des records de chaleur pour un mois de juin et même “localement tous mois confondus“.

La journée la plus rude sera entre “entre jeudi et vendredi… ça va atteindre les 40°C ou les dépasser localement“, a-t-il ajouté.

La canicule “devrait s’étendre au week-end, au moins sur une large moitié du sud-est“, d’après le prévisionniste.