Francophonie : séminaire sur l’innovation bleue

En marge du 𝟏𝟖è𝐦𝐞 𝐒𝐨𝐦𝐦𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨𝐩𝐡𝐨𝐧𝐢𝐞 de Djerba, la 𝐅𝐫𝐞𝐧𝐜𝐡 𝐓𝐞𝐜𝐡 𝐓𝐮𝐧𝐢𝐬 en partenariat avec 𝐋𝐚 𝐒𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞, organise un séminaire sur « 𝐋𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐮𝐦é𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 é𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞, 𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐞𝐧𝐣𝐞𝐮𝐱 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟑𝟎? », le 𝟏𝟔 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐,au Lac 2, à Tunis..



Les actions et initiatives dans les domaines économiques et environnementaux n’ont jamais été aussi liées, favorisant ainsi l’émergence de startups et d’entrepreneurs qui savent miser sur l’innovation bleue durable dans différents domaines comme la biotechnologie, la robotique, la technologie d’imagerie et du climat et bien d’autres.



La French Tech Tunis, créée depuis 2019, et qui a pour mission de fédérer, d’accompagner et de mettre en lumière les acteurs innovants de la Tech, présentera ses objectifs et apportera les réponses pour la création de valeur dans l’écosystème des startups en relation avec la France et avec l’ensemble des French Tech dans le monde, en particulier en Afrique.

Deux startups du domaine de l’économie bleue partageront leur retour d’expérience avant de clôturer sur un panorama des secteurs les plus prometteurs en termes de développement et d’investissement dans la région francophone.

