FTUSA: lancement d’un service en ligne pour les propriétaires de petites motos

La Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances(FTUSA) a mis à la disposition des propriétaires de petites motos (moins de 50 centimètres cubes) un service en ligne pour les orienter vers la société d’assurance concernée pour la souscription d’un contrat d’assurance.

Et de préciser dans un communiqué publié, lundi, que ce service s’inscrit dans le cadre de la simplification des procédures et du renforcement de sa politique de digitalisation et du service en ligne.

En conséquence, la FTUSA a invité les propriétaires de ce type de moto à visiter son site Web : www.ftusanet.org et à remplir le formulaire de demande d’assurance moto ajoutant que les départements de la fédération répondront à ces demandes par e-mail à l’adresse inscrite sur le formulaire.