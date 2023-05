Fusillade de la Ghriba : La réponse sécuritaire  a été rapide et efficace

Bien que la fusillade, survenue mardi 9 mai 2023 à El Ghriba, ait fait couler beaucoup d’encre, et soulevé de nombreuses interrogations, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a confirmé ce mercredi 10 mai 2023 que tous les vols réguliers vers la Tunisie ainsi que l’île de Djerba se poursuivent dans leur format normal sans aucune modification ou annulation.

Retour à la normale à Djerba

« Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’y a aucune annulation, ce qui est un indicateur positif », a déclaré le ministre, interrogé par l’agence TAP, alors qu’il supervisait, ce mercredi, à Djerba, l’activité de la cellule de suivi et de vigilance, qui a été mise en place à l’occasion, dans le but de suivre la situation sécuritaire en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les autorités régionales.

Le ministre a souligné l’importance de l’intervention sécuritaire d’avoir traité cet incident manière rapide et efficace, relevant la confiance continue dans les destinations tunisiennes, et assurant l’importance pour tous les intervenants de continuer à travailler dans le même format et la même programmation pour faire de cette saison touristique un succès et garantir toutes les conditions pour le bon séjour et l’accueil des touristes.

Il a, en outre, rappelé qu’aucun pays n’est à l’abri d’un tel incident, affirmant qu’il reflétait la vigilance, la rapidité et l’efficacité de l’intervention, ainsi que la cohésion de tous les membres de la société, et considérant que cela augmentait la cohésion et la solidité de la Tunisie pour aller de l’avant, faire progresser son économie et son tourisme.

Pour rappel, les abords du temple de la Ghriba ont vu un agent de sécurité tirer sur membres du même corps qui sécurisaient la visite annuelle à la Ghriba, faisant 4 victimes (deux agents de sécurité, un citoyen tunisien et un Français), ainsi que 4 agents de sécurité avec des blessures graves et 4 autres personnes avec des blessures diverses.

« Les policiers protégeaient les fidèles avec leurs corps » selon des témoins

Selon l’agence AP, l’assaillant a été tué par le personnel de sécurité qui cherchait à l’empêcher d’entrer dans la synagogue. Après la fusillade, des centaines de fidèles qui se trouvaient à l’intérieur de la synagogue ont été retenus dans le bâtiment. Quelques heures plus tard, les forces de sécurité ont commencé à évacuer les fidèles des lieux.

Le chanteur israélien Yossi Barda, qui s’est produit à la synagogue quelques instants avant l’attaque, a raconté les moments de terreur dans une interview accordée à Radio 103FM.

« Je peux dire que les agents de sécurité, la police et les soldats tunisiens ont traité tous les Israéliens qui sont venus d’une manière digne. Je n’ai pas de mots pour le décrire ».

« J’ai terminé mon tour de chant et après 20 minutes, quand je suis parti, j’ai réalisé que quelque chose s’était passé. Des coups de feu ont été tirés, j’ai entendu des coups de feu. Selon des témoins oculaires, des soldats et des policiers tunisiens ont protégé les Juifs avec leur corps. Il semble qu’ils n’aient pas réussi à arrêter le ou les tireurs ; nous ne savons pas combien de personnes tiraient, peut-être une ou deux « , selon ses dires.

Un acte « odieux et méprisable »

De son côté, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a aussi adressé « ses sincères condoléances, toute sa compassion aux familles des victimes, sa profonde sympathie avec les pèlerins, et tous ses vœux de prompt rétablissement aux blessés parmi les forces de l’ordre qui se sont interposées et ont maîtrisé la situation avec exemplarité » et cela suite à ce qu’il a qualifié comme une « attaque criminelle lâche et hideuse ».

Et d’ajouter, sans pour autant évoquer le caractère terroriste de l’attaque, qu’il s’agit d’un acte odieux et méprisable qui est condamné avec la plus grande fermeté. Cette attaque contre des innocents ne fera que renforcer l’unité et la détermination du pays à poursuivre sa lutte implacable contre toutes sortes de crimes et défaire ceux qui les soutiennent.

Le ministère a, en outre, précisé que « l’enquête est en cours pour déterminer les responsabilités engagées dans cette attaque lâche ».