Gabès – Incendie: Le conseil régional de l’UTICA appelle à l’urgence de nommer un gouverneur

Le conseil régional de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) de Gabès a appelé, mardi, le président de la République, Kais Saied, à nommer un gouverneur d’urgence et à activer le Fonds de gestion des catastrophes afin d’accompagner et venir en aide aux sinistrés de l’incendie survenu dans la région et ce, dans une déclaration adressée à l’issue de sa réunion.

Cette déclaration intervient suite à un incendie qui s’est déclenché, lundi, au souk de l’artisanat « Jarra », au centre-ville de Gabès, ayant touché 23 commerces.

L’incendie a pu être maîtrisé par les unités de la protection civile.

Le conseil a aussi appelé à la tenue d’un conseil ministériel consacré au gouvernorat de Gabès pendant la deuxième semaine du mois courant, en présence de toutes les parties concernées.

Il appelle à la restauration du souk dans sa forme architecturale initiale et dans les plus brefs délais, soulignant l’importance pour la direction régionale de la protection civile de Gabès d’acquérir les équipements et les ressources humaines nécessaires à cette fin.