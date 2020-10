Gabon: La BID ouvre une ligne de financement des projets stratégiques

Un nouvel instrument de financement des projets stratégiques dénommé « Regional infrastructure supranational entity Gabon (Rise Gabon) » vient d’être créé au Gabon, nous apprend l’agence Ecofin.

Le pacte d’associés, actant la mise en place de ce dispositif, a été signé ce 15 octobre 2020 par le gouvernement et la Banque islamique de développement (BID).

Rise Gabon d’après le ministre de l’Économie et de la Relance, Jean-Marie Ogandaga, vise à financer les étapes initiales des projets considérés comme stratégiques et financièrement rentables dans le cadre des plans de remontée de la chaîne de valeur et d’optimisation de la compétitivité des filières à fort potentiel. Et ce, en mobilisant les ressources nécessaires à l’investissement sur les marchés financiers internationaux.

« C’est un instrument de financement innovant. C’est la création d’un fonds qui va garantir tous les investissements au Gabon, avec pour objectif d’accroitre la valeur ajoutée locale », explique le membre du gouvernement. Rise Gabon va faciliter la mise en place des conditions favorables afin que la transformation des produits locaux profite aux Gabonais et qu’il y ait davantage de création d’emplois.

Ce nouvel accord avec le Gabon va permettre à l’institution financière d’accompagner le pays dans son développement et sa relance économique. Partenaire historique du Gabon, la BID a déjà financé une vingtaine de projets dans plusieurs secteurs économiques du pays.