Gafsa: Arrêt quasi-total de l’activité du phosphate !

La production du phosphate dans les districts relevant de la Compagnie Phosphate Gafsa, Metlaoui, Om Laarayes, Redayef et Mdhila est suspendue pour le neuvième jour consécutif et ce, en signe de protestation contre les décisions du conseil ministériel tenu le 24 novembre, relatif au gouvernorat de Gafsa, rapporte Mosaique fm.

Le travail dans les 8 laveries et les sociétés de distribution sont totalement à l’arrêt, l’extraction du phosphate dans les districts de Mdhila, Redayef est suspendue alors qu’elle se poursuit dans 3 autres districts de Metlaoui et un district sur un total de 9 à Om Laarayes.

- Publicité-