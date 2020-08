Gafsa : Baisse de 36% de la production de phosphate commercial

La production de phosphate commercial à Gafsa a baissé de 36 % depuis le début de l’année jusqu’à fin juillet.

Durant cette période, la compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) a produit uniquement 2,1 millions tonnes de phosphate commercial contre des estimations de production allant jusqu’à 3,3 millions tonnes.

Les quantités produites de phosphate commercial au mois de juillet dernier ont atteint 120 mille tonnes contre des estimations de production de 480 mille tonnes. « C’est le mauvais résultat atteint depuis le début de l’année », a souligné à l’agence TAP le directeur central de la production à la CPG, Khaled Ouerghi.

Les mouvements de protestation et sit-ins observés par des chômeurs et des demandeurs d’emploi, vers la fin du mois de mai dernier, ont causé la paralysie de l’activité de la CPG liée essentiellement à extraire, produire et transférer le phosphate vers ses clients.

Ce blocage a touché l’activité de 5 unités de production de phosphate commercial basées à Redeyef, Om Larayes et Mdhila et a paralysé l’approvisionnement en phosphate des usines du Groupe chimique tunisien à Gabès, Skhira et Mdhila ainsi que la société tuniso-indienne des engrais (TIFERT).

La production de phosphate commercial est limitée actuellement dans les cinq laveries à Kef Eddour et Metaloui tandis que l’activité est suspendue dans les autres unités de production à Mdhila, Redeyes et Om Larayes, ce qui a fait que la production de la CPG n’a pas dépassé quotidiennement 8 mille tonnes alors qu’elle peut allait en moyenne à 16 mille tonnes.

La Compagnie des phosphates de Gafsa connait, depuis 2011, une baisse remarquable de la production de phosphate à cause des tensions sociales et des manifestations des demandeurs d’emploi dans la région.

La moyenne annuelle de production de phosphate commercial à la CPG n’a pas dépassé 3,5 millions tonnes durant la période 2011 – 2019 alors qu’elle était de 8,3 millions tonnes en 2010.