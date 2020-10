Gafsa-Covid 19: 28 nouvelles contaminations et 219 cas encore actifs

Vingt-huit nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été recensées dans le gouvernorat de Gafsa, portant ainsi le nombre de cas actifs à 219.

- Publicité-

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional de la santé, Salem Nasri, a indiqué que 80 tests au total ont été effectués sur des cas suspects au cours des dernières vingt-quatre heures.

Il a précisé que onze patients sont actuellement hospitalisées à l’Hôpital régional de Gafsa alors que les autres sont soit hébergés dans les centres Covid-19 de Monastir et Mahdia, soit suivis à domicile.

Parmi les 219 cas encore actifs, 155 résident dans la délégation Gafsa sud. Les délégations de Gafsa sud et Gafsa nord sont classées, depuis plus d’une semaine, par l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes en tant que zone à risque de contamination élevé.