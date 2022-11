Gafsa-CPG: Deux ans d’interruption de la production de phosphate dans le site de Redeyef

Depuis deux ans, la production du phosphate commercial du site de Redeyef de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) est interrompue en raison d’un sit-in d’un groupe de demandeurs d’emploi entamé en novembre 2020.

Selon un des sit-inneurs, les protestataires revendiquent le droit au recrutement dans la CPG ou dans l’une des entreprises affilées à l’instar des sociétés d’environnement ou de la société du transport des produits miniers.

Rappelons que ce sit-in prive 280 cadres et agents de la CPG de rejoindre leurs lieux de travail à la laverie de Redeyef et Ouazana. De même et selon des sources de la CPG, ce mouvement de protestation a privé la compagnie de produire 978 mille tonnes de phosphate commercial depuis novembre 2020 et jusqu’au 7 novembre 2022.

Dans ce contexte, le gouverneur de Gafsa a indiqué à la TAP que les autorités concernées sont en communication continue avec les sit-inneurs de Redeyef et Oum Laarayes pour trouver les solutions adéquates à leurs revendications.