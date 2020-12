Gafsa: L’URT décrète une grève générale le 7 janvier

L’Union Régionale du Travail (URT) à Gafsa a annoncé, dans un communiqué, qu’une grève générale sera observée le 7 janvier 2021 dans la région.

Cette décision a été prise en concertation avec l’Union Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, la section régionale de l’Ordre des avocats ainsi que la section régionale de la Ligue tunisienne de la défense des droits de l’Homme à Gafsa, lit-on dans le communiqué.

Selon la même source, ce mouvement de protestation a pour but de dénoncer la politique d’atermoiement adoptée par le gouvernement actuel dans la mise en oeuvre des mesures décidées en faveur de la région lors des conseils ministériels tenus en 2015 et 2019.

Il s’agit également de réaffirmer l’attachement de toutes les parties et acteurs dans le gouvernorat de Gafsa à la réalisation des différents projets programmés dans la région, en particulier ceux annoncés dans les secteurs de la santé et de l’emploi, d’après la même source.

- Publicité-