Gafsa: Nouvelles structures sanitaires à Sidi Bouyahia

Mis en œuvre avec des fonds d’une valeur de 860 mille dinars, le nouveau bâtiment qui comprend un centre de pneumologie, un centre de soins de base et le siège de la circonscription sanitaire de Sidi Bouyahia, a été remis à la direction régionale de la Santé à Gafsa.

Selon le sous-directeur des services communs relevant de la direction régionale de la santé à Gafsa, Néji Laabidi, la nouvelle structure dont l’exploitation effective entre en vigueur au terme de l’année en cours, est composée d’un centre de pneumologie chargé d’assurer le suivi des patients atteints de tuberculose, un laboratoire d’analyse, une unité de radiologie, une pharmacie et une section pour les consultations externes. Il abrite également un nouveau siège de la direction de la santé à Sidi Bouyahia ainsi qu’ un centre de santé de base. Le nouvel espace, raccordé au réseau d’électricité et attend d’être lié au réseau de distribution d’eau, comprend aussi un entrepôt sanitaire régional qui sera affecté à la préservation des produits alimentaires avant leur analyse. Un appel d’offre pour l’acquisition d’équipements médicaux et le matériel nécessaire au fonctionnement du centre des maladies pulmonaires, vient d’être publié, moyennant une enveloppe de 200 mille dinars, a fait savoir la même source.

