Gafsa : Production de 3,8 millions tonnes de phosphate commercial en 2021

La Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) a réalisé une production d’environ 3,8 millions de tonnes de phosphate commercial au cours de l’année 2021, soit 17% en deçà de l’objectif fixé par la compagnie.

Cet écart entre les objectifs déterminés et le volume de production enregistré s’explique par « le démarrage difficile en début de l’année 2021 à cause des grèves et sit-ins à répétition et la suspension les activités d’extraction dans les différentes unités de production à Metlaoui, Mdhilla, Om Laarayes et Redeyef », a affirmé à l’Agence TAP une source de la CPG.

La CPG a toutefois été en mesure d’accroître le rythme d’approvisionnement de ses clients locaux en phosphate commercial, a souligné la même source, notant que les quantités de phosphate acheminées vers les fabricants d’engrais chimiques, à savoir le Groupe Chimique Tunisien (GCT) et la Société tuniso-indienne d’engrais (TIFERT), ont atteint 3 millions 350 mille tonnes en 2021 contre seulement 2 millions 320 mille tonnes en 2020.