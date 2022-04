Gafsa-Ramadan-commerce : 66 infractions économiques en deux jours

Les brigades économiques relevant de la direction régionale de commerce à Gafsa ont relevé 66 infractions durant les deux premiers jours de Ramadan.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur régional de commerce Mounir Jallouli à Gafsa a indiqué que les infractions enregistrées sont liées notamment à l’absence de factures, la hausse des prix et le non-affichage des prix.

Il a souligné que ces infractions ont été constatées à l’issue de 421 visites d’inspection effectuées dans plusieurs commerces et circuits de distribution et de vente en gros et en détail.

Lors de ces visites, 3 tonnes de farine, 250 kg de sucre et plusieurs litres d’huile végétale ont été saisis.

Selon la même source, le marché local sera approvisionné durant les prochains jours par de nouvelles quantités de marchandises dont 800 mille œufs et 30 tonnes de pommes de terre.