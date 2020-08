Gafsa : Reprise du transport de phosphate après 3 ans d’interruption

La Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) a repris, en fin de semaine, le transport de phosphate commercial vers ses clients à partir de ses mines à Redeyef.

Cette activité est suspendue depuis 2017 à cause des mouvements de protestation et des sit-ins organisés par les demandeurs d’emploi qui ont bloqué les voies routières et ferrées de transport de phosphate.

Le dénouement de la situation vient après « des semaines de négociations sérieuses et fructueuses entre les différentes parties intervenantes », selon un communiqué du ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique.

L’accord conclu entre les différentes parties implique la levée immédiate des sit-ins pendant une durée de trois mois à partir de la date de l’accord et la reprise de la production et du transport du phosphate et engage la partie gouvernementale à reconnaitre les conventions conclues par les gouvernements précédents avec les sitinneurs et relatives aux dossiers de l’emploi, de la formation et du développement à Gafsa et Redeyef.

Rappelons qu’un stock de 1,5 million de tonnes de phosphate est disponible dans les mines de la CPG à Redeyef et qui permet d’aider la compagnie à respecter ses engagements en matière d’approvisionnement de ses clients et producteurs d’engrais en particulier le Groupe chimique tunisien (GCT) à Gabès et la Société tuniso-indienne des engrais (TIFERT) à Skhira (gouvernorat de Sfax).