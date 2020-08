Gafsa: Sit-in des instituteurs en sciences d’éducation

Au gouvernorat de Gafsa, les instituteurs des écoles primaires titulaires d’une licence appliquée en sciences d’éducation ont observé, mardi, un sit-in devant le commissariat régional de l’éducation.

Ils revendiquent la régularisation de leur situation professionnelle et le versement de leurs salaires.

Ali Amri, un des protestataires, a souligné, à l’Agence TAP, que les diplômés de cette spécialité regrettent la non application de l’article 22 du statut organisant la filière et qui stipule leur recrutement direct.

Il a ajouté que les diplômés de cette filière ont signé de contrats de travail durant l’année scolaire 2019/2020 mais ils n’ont pas été payés.