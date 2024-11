Gallant et Gantz critiquent l’idée d’un gouvernement militaire progressif à Gaza

L’ancien ministre de la défense Yoav Gallant a déclaré qu’« un gouvernement militaire à Gaza ne fait pas partie des objectifs de la guerre, mais constitue un acte politique dangereux et irresponsable » dans un message publié sur Twitter/X mercredi, alors que l’armée israélienne a également annoncé la mort de quatre soldats, franchissant ainsi le seuil des 800 soldats à 803 pour la guerre.

Gallant a fait cette déclaration en réponse aux discussions du cabinet sur la distribution de nourriture aux résidents palestiniens de Gaza par des entreprises privées sous la sécurité de l’armée israélienne.

« Ce sont des mots vides de sens pour le début d’un gouvernement militaire », a-t-il ajouté. « Le prix sera payé par le sang des soldats de Tsahal, et l’État d’Israël paiera par son propre mauvais ordre de priorités qui conduira à négliger des tâches plus importantes en matière de sécurité.

« Tout dépend de la préparation à l’avance d’une entité alternative qui remplacera Tsahal à Gaza. Sinon, nous nous dirigeons vers un gouvernement militaire et nous en paierons tous le prix », a-t-il ajouté.

Par la suite, Benny Gantz, haut responsable de l’opposition, ancien ministre du cabinet de guerre et chef des FDI, a appuyé les commentaires de Gallant : « Le contrôle israélien de la sécurité à Gaza est nécessaire. La domination israélienne, avec nos soldats s’occupant des eaux usées et des ordures, est un désastre ».

