Gaza : « Impossible de détruire une idée », concède Gantz

Benny Gantz, président de l’Unité Nationale, s’engage à mettre en œuvre « une solution large et complète » concernant la question du service militaire s’il forme un gouvernement. Il promet d’introduire « un véritable plan de service pour les ultra-orthodoxes et les Arabes ».

Concernant le conflit à Gaza, Gantz déclare qu’il est « impossible de détruire une idée, mais qu’il est absolument possible et nécessaire de détruire la capacité de la mettre en œuvre ». Selon lui, cela nécessite un effort sur une génération pour confronter la présence du Hamas dans « l’arène locale ». Il souligne que la priorité absolue est le retour des otages « après neuf mois d’enfer ». Gantz affirme également qu’après le démantèlement des principales infrastructures militaires du Hamas, « le moment est venu de faire revenir nos otages, même à un prix très élevé ». Concernant le nord du pays, Gantz insiste sur la nécessité de permettre aux Israéliens déplacés de rentrer chez eux, « même au risque d’une escalade », tout en avertissant qu’Israël devra également payer un prix « lourd ».

