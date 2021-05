Gaza : L’UGTT organisera une marche pour une « loi criminalisant la normalisation »

L’UGTT organisera, mercredi 19 mai à 11 heures, à partir des environs du siège du ministère du Tourisme, une marche nationale sous le slogan « Pour la promulgation d’une loi criminalisant la normalisation » « la normalisation une trahison ».

Selon le journal « Echaab », organe de l’Organisation ouvrière, l’UGTT présentera au président de la République et les autorités concernées une demande officielle visant l’allègement des formalités et procédures d’entrée des Palestiniens en Tunisie à des fins de soins, d’études ou de participation à des conférences et séminaires.